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o
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المرصد السوري: إرتفاع حصيلة القتلى جراء أعمال العنف في جنوب سوريا إلى 516 قتيلًا
آخر الأخبار
2025-07-17 | 08:16
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المرصد السوري: إرتفاع حصيلة القتلى جراء أعمال العنف في جنوب سوريا إلى 516 قتيلًا
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