النائب هادي أبو الحسن للـLBCI: الدم واحد والناس عبرت بإنفعال بشكل سلمي والمهم أن نتعاون مع الجيش اللبناني الذي هو الكفيل بضبط الأمن والإستقرار والموقف السياسي العاقل والمسؤول هو الذي يوفر الحماية لأهلنا في سوريا

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