الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
بيروت
27
o
البقاع
26
o
الجنوب
27
o
الشمال
28
o
جبل لبنان
26
o
كسروان
28
o
متن
28
o
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
الجدول
البرامج
English
تشاهدون الآن
مسرح كوميدي
إشترك
الرئيسية
الاشعارات
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
البرامج
بيروت
27
o
البقاع
26
o
الجنوب
27
o
الشمال
28
o
جبل لبنان
26
o
كسروان
28
o
متن
28
o
الأخبار
البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
البرامج
مسلسلات
أفلام
وثائقيات
منوعات
كوميديا
برامج حوارية
نشرات الأخبار
رياضة
الأخبار العاجلة
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
الأكثر قراءة
بالفيديو
English
شاهد أحدث البرامج وآخر المستجدات على شاشتك المفضلة
موقع البرامج
انضم الى ملايين المتابعين
LBCI Lebanon
LBCI News
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
وظائف
ترددات القنوات
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
الوكالة الوطنية للإعلام: إندلاع حريق كبير في منطقة المحمودية-الدمشقية وفرق الدفاع المدني اللبناني من مراكز عدة والهيئة الصحية سارعت لإخماد النيران التي أتت على مساحات شاسعة من الأعشاب والأشجار الحرجية
آخر الأخبار
2025-07-17 | 12:53
مشاهدات عالية
شارك
شارك
0
min
الوكالة الوطنية للإعلام: إندلاع حريق كبير في منطقة المحمودية-الدمشقية وفرق الدفاع المدني اللبناني من مراكز عدة والهيئة الصحية سارعت لإخماد النيران التي أتت على مساحات شاسعة من الأعشاب والأشجار الحرجية
*
حفاظاً على حقوق الملكية الفكرية يرجى عدم نسخ ما يزيد عن 20 في المئة من مضمون الخبر مع ذكر اسم موقع الـ LBCI الالكتروني وارفاقه برابط الخبر Hyperlink تحت طائلة الملاحقة القانونية
آخر الأخبار
الوطنية
للإعلام:
إندلاع
منطقة
المحمودية-الدمشقية
الدفاع
المدني
اللبناني
مراكز
والهيئة
الصحية
سارعت
لإخماد
النيران
مساحات
شاسعة
الأعشاب
والأشجار
الحرجية
التالي
نحو 50 قتيلًا وجريحًا في حريق في مركز تجاريّ في الكوت شرق العراق
مصدر ديبلوماسيّ لـ“الأنباء الكويتية”: بري أوضح أمام باراك أنّ لبنان ملتزم بالقرار 1701
السابق
آخر الأخبار
d-none hideMe
0
منوعات
14:48
في اسكتلندا... معلمة تثير الجدل بتصرفاتها وتدابير قاسية بانتظارها!
منوعات
14:48
في اسكتلندا... معلمة تثير الجدل بتصرفاتها وتدابير قاسية بانتظارها!
0
خبر عاجل
14:41
طوارئ الصحة العامة: غارة الجيش الإسرائيلي على بلدة قبريخا أدت إلى سقوط شهيد وإصابة مواطن بجروح
خبر عاجل
14:41
طوارئ الصحة العامة: غارة الجيش الإسرائيلي على بلدة قبريخا أدت إلى سقوط شهيد وإصابة مواطن بجروح
0
آخر الأخبار
14:38
أكسيوس: قطر ومصر والولايات المتحدة قدمت أمس لإسرائيل وحماس مقترحا جديدا محدثا لوقف إطلاق النار والإفراج عن الرهائن
آخر الأخبار
14:38
أكسيوس: قطر ومصر والولايات المتحدة قدمت أمس لإسرائيل وحماس مقترحا جديدا محدثا لوقف إطلاق النار والإفراج عن الرهائن
0
أخبار دولية
14:36
نتانياهو أقر لترامب بأن استهداف الكنيسة في غزة كان "خطأ"
أخبار دولية
14:36
نتانياهو أقر لترامب بأن استهداف الكنيسة في غزة كان "خطأ"
اخترنا لكم
d-none hideMe
0
منوعات
14:48
في اسكتلندا... معلمة تثير الجدل بتصرفاتها وتدابير قاسية بانتظارها!
منوعات
14:48
في اسكتلندا... معلمة تثير الجدل بتصرفاتها وتدابير قاسية بانتظارها!
0
آخر الأخبار
14:38
أكسيوس: قطر ومصر والولايات المتحدة قدمت أمس لإسرائيل وحماس مقترحا جديدا محدثا لوقف إطلاق النار والإفراج عن الرهائن
آخر الأخبار
14:38
أكسيوس: قطر ومصر والولايات المتحدة قدمت أمس لإسرائيل وحماس مقترحا جديدا محدثا لوقف إطلاق النار والإفراج عن الرهائن
0
آخر الأخبار
14:16
القناة ١٢ الإسرائيلية عن مصادر: الوسطاء القطريون قدموا لإسرائيل وحماس مقترحًا محدثًا وقعته مصر والولايات المتحدة أيضًا
آخر الأخبار
14:16
القناة ١٢ الإسرائيلية عن مصادر: الوسطاء القطريون قدموا لإسرائيل وحماس مقترحًا محدثًا وقعته مصر والولايات المتحدة أيضًا
0
موضة وجمال
14:15
الرياح تكشف ما لا يجب كشفه... بطلة أولمبية في موقف محرج جدًا على السجادة الحمراء! (صور)
موضة وجمال
14:15
الرياح تكشف ما لا يجب كشفه... بطلة أولمبية في موقف محرج جدًا على السجادة الحمراء! (صور)
إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
0
أخبار لبنان
14:11
السيدة الأولى عرضت مع لجنة شؤون المرأة في بطريركية الكاثوليك سبل التعاون لتمكين النساء وتعزيز دورهن في المجتمع
أخبار لبنان
14:11
السيدة الأولى عرضت مع لجنة شؤون المرأة في بطريركية الكاثوليك سبل التعاون لتمكين النساء وتعزيز دورهن في المجتمع
0
آخر الأخبار
2025-05-07
الجزيرة: الجيش الإسرائيليّ ينفذ عمليات نسف للمباني السكنية في مدينة رفح جنوبي قطاع غزة
آخر الأخبار
2025-05-07
الجزيرة: الجيش الإسرائيليّ ينفذ عمليات نسف للمباني السكنية في مدينة رفح جنوبي قطاع غزة
0
أخبار لبنان
2025-05-02
الصايغ: نسجنا التحالفات في الانتخابات البلدية على هذا الأساس
أخبار لبنان
2025-05-02
الصايغ: نسجنا التحالفات في الانتخابات البلدية على هذا الأساس
0
أخبار لبنان
2025-05-12
الوزير السابق غازي العريضي لـ"عشرين 30": جرّ الأزمة السورية الى لبنان بعيدة كل البعد عن تفكير وليد جنبلاط
أخبار لبنان
2025-05-12
الوزير السابق غازي العريضي لـ"عشرين 30": جرّ الأزمة السورية الى لبنان بعيدة كل البعد عن تفكير وليد جنبلاط
بالفيديو
d-none hideMe
0
تقارير نشرة الاخبار
13:27
القائد الجديد لليونيفيل يتحدث عن التجديد وعن وضع جنوب الليطاني
تقارير نشرة الاخبار
13:27
القائد الجديد لليونيفيل يتحدث عن التجديد وعن وضع جنوب الليطاني
0
أمن وقضاء
13:24
غرق 5 عمال في محطة تكرير في خلدة... هذه التفاصيل
أمن وقضاء
13:24
غرق 5 عمال في محطة تكرير في خلدة... هذه التفاصيل
0
أخبار دولية
13:23
إتهامات الشرع لإسرائيل أكدها موقف لنتنياهو…
أخبار دولية
13:23
إتهامات الشرع لإسرائيل أكدها موقف لنتنياهو…
0
أخبار دولية
13:22
هذه آخر الأحداث المتعلقة بالسويداء…
أخبار دولية
13:22
هذه آخر الأحداث المتعلقة بالسويداء…
0
تقارير نشرة الاخبار
13:20
بين الأمن والسياسة والطوائف... البقاع الغربي يجتاز قطوع الفتنة العابرة للحدود
تقارير نشرة الاخبار
13:20
بين الأمن والسياسة والطوائف... البقاع الغربي يجتاز قطوع الفتنة العابرة للحدود
0
تقارير نشرة الاخبار
13:17
من البيضة إلى الدجاجة... لبنان يطلق إستراتيجية لدعم قطاع الدواجن
تقارير نشرة الاخبار
13:17
من البيضة إلى الدجاجة... لبنان يطلق إستراتيجية لدعم قطاع الدواجن
0
تقارير نشرة الاخبار
13:13
"خدوا أسرارن من صغارن": بحيرة عيون السمك بين مسؤولية الدولة والمواطن
تقارير نشرة الاخبار
13:13
"خدوا أسرارن من صغارن": بحيرة عيون السمك بين مسؤولية الدولة والمواطن
0
أخبار لبنان
13:09
كنيسة مار مارون البوشرية الدورة تحتضن ذخائر القديسة تيريز الطفل يسوع
أخبار لبنان
13:09
كنيسة مار مارون البوشرية الدورة تحتضن ذخائر القديسة تيريز الطفل يسوع
0
تقارير نشرة الاخبار
13:00
بعد 40 عامًا من السجن... محكمة فرنسية تقرر الإفراج المشروط عن جورج عبدالله
تقارير نشرة الاخبار
13:00
بعد 40 عامًا من السجن... محكمة فرنسية تقرر الإفراج المشروط عن جورج عبدالله
الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
1
فنّ
16:06
زوج النجمة كريستين بيل ينشر صورةً عاريةً لها في المنزل احتفالاً بترشيحها لجوائز "إيمي"! (صورة)
فنّ
16:06
زوج النجمة كريستين بيل ينشر صورةً عاريةً لها في المنزل احتفالاً بترشيحها لجوائز "إيمي"! (صورة)
2
أمن وقضاء
11:34
جريمة في جبيل... أطلق النار على حارس أمن مشروع سياحي ولاذ بالفرار
أمن وقضاء
11:34
جريمة في جبيل... أطلق النار على حارس أمن مشروع سياحي ولاذ بالفرار
3
منوعات
15:31
أنجبا 21 طفلاً عبر أمهات بديلات دون إبلاغهن... قضية زوجين ثريّين تهزّ العالم
منوعات
15:31
أنجبا 21 طفلاً عبر أمهات بديلات دون إبلاغهن... قضية زوجين ثريّين تهزّ العالم
4
أمن وقضاء
10:18
الدفاع المدني: سقوط 5 ضحايا داخل محطة تكرير المياه المبتذلة في خلدة
أمن وقضاء
10:18
الدفاع المدني: سقوط 5 ضحايا داخل محطة تكرير المياه المبتذلة في خلدة
5
اسرار
23:40
أسرار الصحف المحلية ١٧-٧-٢٠٢٥
اسرار
23:40
أسرار الصحف المحلية ١٧-٧-٢٠٢٥
6
أخبار دولية
23:48
الرئيس السوريّ: لتكليف مشايخ العقل مسؤولية حفظ الأمن في السويداء وسوريا لن تكون مكانًا للتقسيم
أخبار دولية
23:48
الرئيس السوريّ: لتكليف مشايخ العقل مسؤولية حفظ الأمن في السويداء وسوريا لن تكون مكانًا للتقسيم
7
خبر عاجل
15:32
سلام يناشد: للإبتعاد عن الفتنة وتغليب المصلحة الوطنية العليا على أي إعتبار آخر
خبر عاجل
15:32
سلام يناشد: للإبتعاد عن الفتنة وتغليب المصلحة الوطنية العليا على أي إعتبار آخر
8
أخبار دولية
23:58
ضربة روسية على بلدة أوكرانية قريبة من خط المواجهة
أخبار دولية
23:58
ضربة روسية على بلدة أوكرانية قريبة من خط المواجهة
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
We use
cookies
We use
cookies
to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More