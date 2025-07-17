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أردوغان: إسرائيل تستخدم الدروز ذريعة لفرض بلطجتها على سوريا

آخر الأخبار
2025-07-17 | 12:58
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أردوغان: إسرائيل تستخدم الدروز ذريعة لفرض بلطجتها على سوريا
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أردوغان: إسرائيل تستخدم الدروز ذريعة لفرض بلطجتها على سوريا

 
 
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