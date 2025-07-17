البيت الأبيض نقلًا عن بيان طبي: ترامب يعاني من تورم بأسفل الساقين

ارتفاع في درجات الحرارة مطلع الاسبوع المقبل...

ارتفاع في درجات الحرارة مطلع الاسبوع المقبل...

نحو 50 قتيلًا وجريحًا في حريق في مركز تجاريّ في الكوت شرق العراق