وزارة الداخلية السورية: لاصحة للأخبار المتداولة بشأن دخول قوات الأمن إلى السويداء

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مراسلتنا من حيفا آمال شحادة: اسرائيل بدأت هدم مباني في تل ابيب والمنطقة التي تضررت من الصواريخ الايرانية لاعادة بنائها من جديد وهناك ما لايقل عن عشرة ابنية للهدم