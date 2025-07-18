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مراسلتنا من حيفا آمال شحادة: اسرائيل بدأت هدم مباني في تل ابيب والمنطقة التي تضررت من الصواريخ الايرانية لاعادة بنائها من جديد وهناك ما لايقل عن عشرة ابنية للهدم

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2025-07-18 | 05:15
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مراسلتنا من حيفا آمال شحادة: اسرائيل بدأت هدم مباني في تل ابيب والمنطقة التي تضررت من الصواريخ الايرانية لاعادة بنائها من جديد وهناك ما لايقل عن عشرة ابنية للهدم
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مراسلتنا من حيفا آمال شحادة: اسرائيل بدأت هدم مباني في تل ابيب والمنطقة التي تضررت من الصواريخ الايرانية لاعادة بنائها من جديد وهناك ما لايقل عن عشرة ابنية للهدم

 
 
*حفاظاً على حقوق الملكية الفكرية يرجى عدم نسخ ما يزيد عن 20 في المئة من مضمون الخبر مع ذكر اسم موقع الـ LBCI الالكتروني وارفاقه برابط الخبر Hyperlink تحت طائلة الملاحقة القانونية

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