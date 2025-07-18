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الوكالة الوطنية للإعلام: الطيران المسير يحلق على علو منخفض في أجواء مدينة بعلبك والمنطقة

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2025-07-18 | 06:51
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الوكالة الوطنية للإعلام: الطيران المسير يحلق على علو منخفض في أجواء مدينة بعلبك والمنطقة
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الوكالة الوطنية للإعلام: الطيران المسير يحلق على علو منخفض في أجواء مدينة بعلبك والمنطقة

 
 
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