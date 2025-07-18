الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
بيروت
29
o
البقاع
28
o
الجنوب
29
o
الشمال
31
o
جبل لبنان
27
o
كسروان
29
o
متن
29
o
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
الجدول
البرامج
English
تشاهدون الآن
نشرة الأخبار المسائية
إشترك
الرئيسية
الاشعارات
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
البرامج
بيروت
29
o
البقاع
28
o
الجنوب
29
o
الشمال
31
o
جبل لبنان
27
o
كسروان
29
o
متن
29
o
الأخبار
البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
البرامج
مسلسلات
أفلام
وثائقيات
منوعات
كوميديا
برامج حوارية
نشرات الأخبار
رياضة
الأخبار العاجلة
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
الأكثر قراءة
بالفيديو
English
شاهد أحدث البرامج وآخر المستجدات على شاشتك المفضلة
موقع البرامج
انضم الى ملايين المتابعين
LBCI Lebanon
LBCI News
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
وظائف
ترددات القنوات
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
وكالة تسنيم عن علي لاريجاني مستشار المرشد الإيراني: التفاوض مع الولايات المتحدة غير مطروح حاليا
آخر الأخبار
2025-07-18 | 09:27
مشاهدات عالية
شارك
شارك
0
min
وكالة تسنيم عن علي لاريجاني مستشار المرشد الإيراني: التفاوض مع الولايات المتحدة غير مطروح حاليا
*
حفاظاً على حقوق الملكية الفكرية يرجى عدم نسخ ما يزيد عن 20 في المئة من مضمون الخبر مع ذكر اسم موقع الـ LBCI الالكتروني وارفاقه برابط الخبر Hyperlink تحت طائلة الملاحقة القانونية
آخر الأخبار
تسنيم
لاريجاني
مستشار
المرشد
الإيراني:
التفاوض
الولايات
المتحدة
مطروح
حاليا
التالي
مصادر محلية للجزيرة: قوات العشائر تسيطر على دوار العنقود وتدخل مدينة السويداء
الرئاسة السورية: ندعو كل الأطراف للتهدئة وفسح المجال للدولة لبسط سيادتها وتطبيق القانون ومحاسبة المتورطين
السابق
آخر الأخبار
d-none hideMe
0
خبر عاجل
12:58
وليد جنبلاط للجزيرة: الحكومة السورية أعلنت أنها تريد وقف إطلاق النار وهذا يجب أن يطبق على الأرض لبدء الحوار
خبر عاجل
12:58
وليد جنبلاط للجزيرة: الحكومة السورية أعلنت أنها تريد وقف إطلاق النار وهذا يجب أن يطبق على الأرض لبدء الحوار
0
أخبار لبنان
12:56
آخر محطّات الوردة الصغيرة..
أخبار لبنان
12:56
آخر محطّات الوردة الصغيرة..
0
خبر عاجل
12:48
وليد جنبلاط للجزيرة: نرفض أي حماية دولية وأي تدخل إسرائيلي في شؤون سوريا والحكومة السورية أعلنت أنها تريد وقف إطلاق النار وهذا يجب أن يطبق على الأرض لبدء الحوار
خبر عاجل
12:48
وليد جنبلاط للجزيرة: نرفض أي حماية دولية وأي تدخل إسرائيلي في شؤون سوريا والحكومة السورية أعلنت أنها تريد وقف إطلاق النار وهذا يجب أن يطبق على الأرض لبدء الحوار
0
آخر الأخبار
12:46
وليد جنبلاط للجزيرة: على الدولة السورية أن تقف حاجزا أمام الهجمات في السويداء وتحقق فيها
آخر الأخبار
12:46
وليد جنبلاط للجزيرة: على الدولة السورية أن تقف حاجزا أمام الهجمات في السويداء وتحقق فيها
اخترنا لكم
d-none hideMe
0
آخر الأخبار
12:46
وليد جنبلاط للجزيرة: على الدولة السورية أن تقف حاجزا أمام الهجمات في السويداء وتحقق فيها
آخر الأخبار
12:46
وليد جنبلاط للجزيرة: على الدولة السورية أن تقف حاجزا أمام الهجمات في السويداء وتحقق فيها
0
آخر الأخبار
12:46
وليد جنبلاط للجزيرة: يجب الدخول في حوار سياسي بشأن السويداء والحرب قد تهدد مستقبل سوريا
آخر الأخبار
12:46
وليد جنبلاط للجزيرة: يجب الدخول في حوار سياسي بشأن السويداء والحرب قد تهدد مستقبل سوريا
0
آخر الأخبار
12:46
وليد جنبلاط للجزيرة: لا بد من وقف إطلاق النار في السويداء ومنع عشائر البدو من القدوم إليها
آخر الأخبار
12:46
وليد جنبلاط للجزيرة: لا بد من وقف إطلاق النار في السويداء ومنع عشائر البدو من القدوم إليها
0
آخر الأخبار
11:48
كتائب القسام تتهم إسرائيل بتعطيل المفاوضات حول هدنة في غزة
آخر الأخبار
11:48
كتائب القسام تتهم إسرائيل بتعطيل المفاوضات حول هدنة في غزة
إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
0
آخر الأخبار
12:46
وليد جنبلاط للجزيرة: يجب الدخول في حوار سياسي بشأن السويداء والحرب قد تهدد مستقبل سوريا
آخر الأخبار
12:46
وليد جنبلاط للجزيرة: يجب الدخول في حوار سياسي بشأن السويداء والحرب قد تهدد مستقبل سوريا
0
خبر عاجل
12:48
وليد جنبلاط للجزيرة: نرفض أي حماية دولية وأي تدخل إسرائيلي في شؤون سوريا والحكومة السورية أعلنت أنها تريد وقف إطلاق النار وهذا يجب أن يطبق على الأرض لبدء الحوار
خبر عاجل
12:48
وليد جنبلاط للجزيرة: نرفض أي حماية دولية وأي تدخل إسرائيلي في شؤون سوريا والحكومة السورية أعلنت أنها تريد وقف إطلاق النار وهذا يجب أن يطبق على الأرض لبدء الحوار
0
أخبار لبنان
11:15
أبي المنى: نرفض أي نزعة انفصالية أو تقسيمية.. وجنبلاط: لوقف الحملات التحريضية في لبنان
أخبار لبنان
11:15
أبي المنى: نرفض أي نزعة انفصالية أو تقسيمية.. وجنبلاط: لوقف الحملات التحريضية في لبنان
0
آخر الأخبار
12:46
وليد جنبلاط للجزيرة: على الدولة السورية أن تقف حاجزا أمام الهجمات في السويداء وتحقق فيها
آخر الأخبار
12:46
وليد جنبلاط للجزيرة: على الدولة السورية أن تقف حاجزا أمام الهجمات في السويداء وتحقق فيها
بالفيديو
d-none hideMe
0
أخبار لبنان
12:56
آخر محطّات الوردة الصغيرة..
أخبار لبنان
12:56
آخر محطّات الوردة الصغيرة..
0
أخبار لبنان
07:18
وزير الأشغال: نعمل على أربعة مشاريع أساسية في مرفأ طرابلس
أخبار لبنان
07:18
وزير الأشغال: نعمل على أربعة مشاريع أساسية في مرفأ طرابلس
0
أخبار لبنان
07:15
باسيل: اللامركزية الادارية تسمح للبلديات أخذ دورها الانمائيّ الحقيقيّ
أخبار لبنان
07:15
باسيل: اللامركزية الادارية تسمح للبلديات أخذ دورها الانمائيّ الحقيقيّ
0
أخبار لبنان
06:01
الرئيس عون إجتمع في مبنى إدارة الجامعة اللبنانية مع بدران في حضور وزيرة التربية: العلم ميزة لبنان
أخبار لبنان
06:01
الرئيس عون إجتمع في مبنى إدارة الجامعة اللبنانية مع بدران في حضور وزيرة التربية: العلم ميزة لبنان
0
أخبار دولية
04:24
إسرائيل: بصدد إرسال مساعدات إنسانية إلى دروز سوريا
أخبار دولية
04:24
إسرائيل: بصدد إرسال مساعدات إنسانية إلى دروز سوريا
0
تقارير نشرة الاخبار
13:27
القائد الجديد لليونيفيل يتحدث عن التجديد وعن وضع جنوب الليطاني
تقارير نشرة الاخبار
13:27
القائد الجديد لليونيفيل يتحدث عن التجديد وعن وضع جنوب الليطاني
0
أمن وقضاء
13:24
غرق 5 عمال في محطة تكرير في خلدة... هذه التفاصيل
أمن وقضاء
13:24
غرق 5 عمال في محطة تكرير في خلدة... هذه التفاصيل
0
أخبار دولية
13:23
إتهامات الشرع لإسرائيل أكدها موقف لنتنياهو…
أخبار دولية
13:23
إتهامات الشرع لإسرائيل أكدها موقف لنتنياهو…
0
أخبار دولية
13:22
هذه آخر الأحداث المتعلقة بالسويداء…
أخبار دولية
13:22
هذه آخر الأحداث المتعلقة بالسويداء…
الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
1
اقتصاد
01:27
إنخفاض في أسعار المحروقات
اقتصاد
01:27
إنخفاض في أسعار المحروقات
2
موضة وجمال
15:13
نجل المصمم إيلي صعب يستعدّ لدخول القفص الذهبي... والعائلة تتألق في حفل فاخر بفقرا (فيديو)
موضة وجمال
15:13
نجل المصمم إيلي صعب يستعدّ لدخول القفص الذهبي... والعائلة تتألق في حفل فاخر بفقرا (فيديو)
3
آخر الأخبار
02:28
فرع المعلومات في قوى الأمن الداخلي يلقي القبض على المدعو ف.ن الذي كان برفقة الإمرأة التي اعتدت على الزميلة بترا أبو حيدر بإشارة من القضاء المختص والتحقيقات جارية بغية توقيف الإمرأة
آخر الأخبار
02:28
فرع المعلومات في قوى الأمن الداخلي يلقي القبض على المدعو ف.ن الذي كان برفقة الإمرأة التي اعتدت على الزميلة بترا أبو حيدر بإشارة من القضاء المختص والتحقيقات جارية بغية توقيف الإمرأة
4
أخبار لبنان
03:49
مياه بيروت ذكرت بوضع إصدارات 2025 قيد التحصيل وإمكان التقسيط على 6 دفعات
أخبار لبنان
03:49
مياه بيروت ذكرت بوضع إصدارات 2025 قيد التحصيل وإمكان التقسيط على 6 دفعات
5
أمن وقضاء
06:49
القوى الأمنية نفذت عملية لإزالة التعديات في منطقة الجسر بطرابلس
أمن وقضاء
06:49
القوى الأمنية نفذت عملية لإزالة التعديات في منطقة الجسر بطرابلس
6
خبر عاجل
14:00
الرئيس عون والمفتي دريان إتصلا بجنبلاط وشددا على التعاون لتفادي تداعيات الوضع السوري على لبنان
خبر عاجل
14:00
الرئيس عون والمفتي دريان إتصلا بجنبلاط وشددا على التعاون لتفادي تداعيات الوضع السوري على لبنان
7
منوعات
02:51
بعد ظهور علامات غامضة على يده... البيت الأبيض يكشف تفاصيل وضع ترامب الصحي!
منوعات
02:51
بعد ظهور علامات غامضة على يده... البيت الأبيض يكشف تفاصيل وضع ترامب الصحي!
8
موضة وجمال
11:30
بحضور السيدة الأولى وعدد من النجوم... سيليو صعب وزين القطامي يدخلان القفص الذهبي (فيديو)
موضة وجمال
11:30
بحضور السيدة الأولى وعدد من النجوم... سيليو صعب وزين القطامي يدخلان القفص الذهبي (فيديو)
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
We use
cookies
We use
cookies
to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More