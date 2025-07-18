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المستشار الألماني لبي بي سي: الأميركيون يبتعدون عن أوروبا ولهذا السبب كان مهما الاستقلال عن الدفاع الأميركي

آخر الأخبار
2025-07-18 | 09:47
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المستشار الألماني لبي بي سي: الأميركيون يبتعدون عن أوروبا ولهذا السبب كان مهما الاستقلال عن الدفاع الأميركي
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المستشار الألماني لبي بي سي: الأميركيون يبتعدون عن أوروبا ولهذا السبب كان مهما الاستقلال عن الدفاع الأميركي

 
 
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