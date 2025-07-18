الشيخ سامي أبي المنى: اذا كانت كلمات الادانة لا تكفي للتعبير عن غضبنا واذا كانت عبارات الاستنكار لا تفي بالغرض حيال ما جرى في السويداء فإننا وفوق الألم نلتقي هنا لنستصرخ ضمائرنا وعقولنا وقلوبنا أولا قبل أن نستصرخ العالم من حولنا

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