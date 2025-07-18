الشيخ سامي أبي المنى: ندعو أنفسنا والجميع الى التطلع نحو المستقبل ببصيرة ثاقبة محافظين على هويتنا الروحية والاجتماعية والقومية وعلى علاقاتنا التاريخية مع أبناء شعبنا أكان في سوريا أو لبنان وعلى وحدة أوطاننا رافضين أي نزعة انفصالية

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