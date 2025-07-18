قاسم: أميركا تطرح صيغة جديدة لاتفاق وقف إطلاق النار لأنها رأت أن الاتفاق الأول فيه مصلحة للبنان وللمقاومة

التالي

فرع المعلومات في قوى الأمن الداخلي يلقي القبض على المدعو ف.ن الذي كان برفقة الإمرأة التي اعتدت على الزميلة بترا أبو حيدر بإشارة من القضاء المختص والتحقيقات جارية بغية توقيف الإمرأة