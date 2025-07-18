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قاسم: لبنان أمام مخاطر حقيقية وهي إسرائيل من الجنوب والأدوات الداعشية على الحدود الشرقية والطغيان الأميركي الذي يتحكم بلبنان

آخر الأخبار
2025-07-18 | 14:06
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قاسم: لبنان أمام مخاطر حقيقية وهي إسرائيل من الجنوب والأدوات الداعشية على الحدود الشرقية والطغيان الأميركي الذي يتحكم بلبنان
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قاسم: لبنان أمام مخاطر حقيقية وهي إسرائيل من الجنوب والأدوات الداعشية على الحدود الشرقية والطغيان الأميركي الذي يتحكم بلبنان

 
 
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