نديم الجميل لـ"جدل": أدعو رئيس الحكومة الى وضع موضوع البت في عملية حصر السلاح على طاولة مجلس الوزراء بغض النظر عن كل المطالب الدولية ونحن كلبنانيين بحاجة أن نعرف التوقيت الذي ستضعه الحكومة وما سيقوم به الجيش اللبناني بموضوع حصر السلاح

آخر الأخبار مشاهدات عالية شارك