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o
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22
o
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o
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o
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o
كسروان
27
o
متن
27
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وزير المال ياسين جابر لـ"جدل": في 30 تموز إن شاء الله سيكون هناك جلسة نيابية لإصدار قانون إعادة هيكلة المصارف
آخر الأخبار
2025-07-18 | 15:40
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وزير المال ياسين جابر لـ"جدل": في 30 تموز إن شاء الله سيكون هناك جلسة نيابية لإصدار قانون إعادة هيكلة المصارف
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حفاظاً على حقوق الملكية الفكرية يرجى عدم نسخ ما يزيد عن 20 في المئة من مضمون الخبر مع ذكر اسم موقع الـ LBCI الالكتروني وارفاقه برابط الخبر Hyperlink تحت طائلة الملاحقة القانونية
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