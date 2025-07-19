الرئيس السوري: التدخل الإسرائيلي أعاد توتر الأحداث في السويداء إثر القصف السافر للجنوب ودمشق

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الرئيس السوري: الدولة السورية وحدها القادرة على الحفاظ على هيبتها وسيادتها في الأراضي السورية كافة ونثمن دور الولايات المتحدة بتأكيدها الوقوف إلى جانب سوريا ووحدتها