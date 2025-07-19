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o
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كسروان
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o
متن
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الرئيس السوري: الأحداث أثبتت أن أبناء السويداء يقفون إلى جانب الدولة باستثناء فئة صغيرة وسوريا ليست ميدانا لمشاريع الانفصال
آخر الأخبار
2025-07-19 | 04:09
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الرئيس السوري: الأحداث أثبتت أن أبناء السويداء يقفون إلى جانب الدولة باستثناء فئة صغيرة وسوريا ليست ميدانا لمشاريع الانفصال
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حفاظاً على حقوق الملكية الفكرية يرجى عدم نسخ ما يزيد عن 20 في المئة من مضمون الخبر مع ذكر اسم موقع الـ LBCI الالكتروني وارفاقه برابط الخبر Hyperlink تحت طائلة الملاحقة القانونية
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الرئيس السوري: هذا الظرف الحساس يستدعي من العشائر وأبناء الدروز الوقوف صفا واحدا ويجب التصدي بحزم لكل من يسعى لإذكاء نار الطائفية
الرئيس السوري: الدولة السورية وحدها القادرة على الحفاظ على هيبتها وسيادتها في الأراضي السورية كافة ونثمن دور الولايات المتحدة بتأكيدها الوقوف إلى جانب سوريا ووحدتها
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