باسيل: لا يمكن الاتكال على خطة مركزية بشأن النزوح السوري ولدى البلديات صلاحيات واسعة في هذا المجال

باسيل: لم يعد هناك اي مانع لعودة النازحين الى سوريا والهجرة غير الشرعية تغير من هوية لبنان

باسيل: لم يعد هناك اي مانع لعودة النازحين الى سوريا والهجرة غير الشرعية تغير من هوية لبنان

باسيل: اللامركزية تؤكد على وحدة الدولة وهي بعيدة عن التقسيم والفدرلة واذا كنا نريد فعلا الانماء المتوازن فلا يجب أن يبقى لدى أحد خشية منها