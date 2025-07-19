باسيل: لم يعد هناك اي مانع لعودة النازحين الى سوريا والهجرة غير الشرعية تغير من هوية لبنان

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الوكالة الوطنية: استشهاد مواطن جرّاء استهدافه بغارة من مسيرة بينما كان يعمل في اصلاح شبكة الأدوات الصحية على سطح منزل في حي مطل الجبل المأهول في اطراف الخيام الشرقية