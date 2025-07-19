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الوكالة الوطنية: استشهاد مواطن جرّاء استهدافه بغارة من مسيرة بينما كان يعمل في اصلاح شبكة الأدوات الصحية على سطح منزل في حي مطل الجبل المأهول في اطراف الخيام الشرقية

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2025-07-19 | 05:54
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الوكالة الوطنية: استشهاد مواطن جرّاء استهدافه بغارة من مسيرة بينما كان يعمل في اصلاح شبكة الأدوات الصحية على سطح منزل في حي مطل الجبل المأهول في اطراف الخيام الشرقية
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الوكالة الوطنية: استشهاد مواطن جرّاء استهدافه بغارة من مسيرة بينما كان يعمل في اصلاح شبكة الأدوات الصحية على سطح منزل في حي مطل الجبل المأهول في اطراف الخيام الشرقية

 
 
*حفاظاً على حقوق الملكية الفكرية يرجى عدم نسخ ما يزيد عن 20 في المئة من مضمون الخبر مع ذكر اسم موقع الـ LBCI الالكتروني وارفاقه برابط الخبر Hyperlink تحت طائلة الملاحقة القانونية

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