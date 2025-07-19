وزير الخارجية الإسرائيلي جدعون ساعر: خطاب الرئيس السوري أحمد الشرع كان استعراضا لدعم المهاجمين الجهاديين

إدارة الإطفاء في لوس أنجلس: أكثر من 20 جريحا حالات بعضهم حرجة إثر اصطدام مركبة مجهولة بحشد من الناس في المدينة

إدارة الإطفاء في لوس أنجلس: أكثر من 20 جريحا حالات بعضهم حرجة إثر اصطدام مركبة مجهولة بحشد من الناس في المدينة

الوكالة الوطنية: استشهاد مواطن جرّاء استهدافه بغارة من مسيرة بينما كان يعمل في اصلاح شبكة الأدوات الصحية على سطح منزل في حي مطل الجبل المأهول في اطراف الخيام الشرقية