وزير الخارجية الإسرائيلي: الأقليات في سوريا معرضة "للخطر" تحت حكم الشرع

مواقع إسرائيلية: نقل جنديين من خان يونس بعد إصابتهما بجروح خطيرة

مواقع إسرائيلية: نقل جنديين من خان يونس بعد إصابتهما بجروح خطيرة

إدارة الإطفاء في لوس أنجلس: أكثر من 20 جريحا حالات بعضهم حرجة إثر اصطدام مركبة مجهولة بحشد من الناس في المدينة