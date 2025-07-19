السنيورة: نعبّر عن تضامننا مع الموقف الذي يأخذه الرئيس جنبلاط والدعوة تكمن في الوقوف في وجه الفتنة في سوريا ومنع امتداداتها إلى لبنان

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