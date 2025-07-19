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الوكالة الوطنية: استهداف منطقة "المحافر" في اطراف بلدة عيترون بالقذائف الحارقة ما أدى إلى اشتعال حريق
آخر الأخبار
2025-07-19 | 14:37
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الوكالة الوطنية: استهداف منطقة "المحافر" في اطراف بلدة عيترون بالقذائف الحارقة ما أدى إلى اشتعال حريق
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