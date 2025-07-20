إحصاءات غرفة التحكم المروري: 3 قتلى و5 جرحى في 8 حوادث سير خلال الساعات الـ24 الماضية

وصول رئيس الجمهورية واللبنانية الأولى إلى دير مار مارون - عنايا للمشاركة في القداس الإلهي لمناسبة عيد القديس شربل

وصول رئيس الجمهورية واللبنانية الأولى إلى دير مار مارون - عنايا للمشاركة في القداس الإلهي لمناسبة عيد القديس شربل

وزارة الداخلية السورية: إخلاء مدينة السويداء من مقاتلي العشائر وتوقف الاشتباكات بعد انتشار قوات الأمن لتطبيق وقف إطلاق النار