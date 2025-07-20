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بيروت
30
o
البقاع
32
o
الجنوب
30
o
الشمال
32
o
جبل لبنان
26
o
كسروان
31
o
متن
31
o
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2025-07-20 | 05:01
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الوطالة الوطنية للإعلام: تحليق للطيران المسير فوق مدينة النبطية والجوار
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