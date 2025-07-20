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o
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الوكالة الوطنية: مسيرة إسرائيلية ألقت قنبلة في محيط منزل في بلدة عيتا الشعب
آخر الأخبار
2025-07-20 | 14:42
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الوكالة الوطنية: مسيرة إسرائيلية ألقت قنبلة في محيط منزل في بلدة عيتا الشعب
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