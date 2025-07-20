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الوكالة الوطنية: تحليق للطيران المروحي الاسرائيلي خلف مستوطنات الاحتلال المحاذية للحدود مع لبنان في القطاع الشرقي

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2025-07-20 | 15:58
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الوكالة الوطنية: تحليق للطيران المروحي الاسرائيلي خلف مستوطنات الاحتلال المحاذية للحدود مع لبنان في القطاع الشرقي
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الوكالة الوطنية: تحليق للطيران المروحي الاسرائيلي خلف مستوطنات الاحتلال المحاذية للحدود مع لبنان في القطاع الشرقي

 
 
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