برّاك بعد لقائه الرئيس سلام: الإصلاحات التي تقوم بها الحكومة اللبنانية مهمة

برّاك بعد لقائه الرئيس سلام: نحاول معالجة أسباب فشل اتفاق وقف إطلاق النار بين لبنان وإسرائيل

برّاك بعد لقائه الرئيس سلام: نحاول معالجة أسباب فشل اتفاق وقف إطلاق النار بين لبنان وإسرائيل

برّاك بعد لقائه الرئيس سلام: يجب أن نركز على لبنان اليوم من أجل إعادة الاستقرار والأمن في المنطقة