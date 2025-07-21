براك: لن نرسل المزيد من الجنود على الأرض في ظل ظروف عدائية في أي مكان

كادت أن تسقط على الجمهور... كيتي بيري تتعرض لحادث مرعب خلال حفلها وفيديو يوثّق اللحظة!

كادت أن تسقط على الجمهور... كيتي بيري تتعرض لحادث مرعب خلال حفلها وفيديو يوثّق اللحظة!

براك: الوضع مختلف في لبنان حيث هناك حكومة موجودة تعاملت مع الأقليات وهناك جيش ثابت وما حصل في سوريا فظيع ويجب أن تتحمل الحكومة السورية المسؤولية