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o
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المتحدث بإسم منظمة الصحة العالمية للجزيرة: يجب على الدول الضغط من أجل إدخال المساعدات إلى قطاع غزة
آخر الأخبار
2025-07-21 | 05:26
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المتحدث بإسم منظمة الصحة العالمية للجزيرة: يجب على الدول الضغط من أجل إدخال المساعدات إلى قطاع غزة
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