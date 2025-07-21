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الفاتيكان: البابا ليو تلقى اتصالا من الرئيس الفلسطيني عباس صباح اليوم حيث جدد دعوته لاحترام القانون الدولي والإنساني مع ضرورة حماية المدنيين والأماكن المقدسة

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2025-07-21 | 07:01
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الفاتيكان: البابا ليو تلقى اتصالا من الرئيس الفلسطيني عباس صباح اليوم حيث جدد دعوته لاحترام القانون الدولي والإنساني مع ضرورة حماية المدنيين والأماكن المقدسة
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الفاتيكان: البابا ليو تلقى اتصالا من الرئيس الفلسطيني عباس صباح اليوم حيث جدد دعوته لاحترام القانون الدولي والإنساني مع ضرورة حماية المدنيين والأماكن المقدسة

 
 
*حفاظاً على حقوق الملكية الفكرية يرجى عدم نسخ ما يزيد عن 20 في المئة من مضمون الخبر مع ذكر اسم موقع الـ LBCI الالكتروني وارفاقه برابط الخبر Hyperlink تحت طائلة الملاحقة القانونية

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