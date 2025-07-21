معلومات للـLBCI: شعبة المعلومات توقف في منطقة صور السجين الفار من نظارة النبطية ه. ض ليكون بذلك قد وصل عدد الموقوفين الى ٦ من أصل تسعة سجناء فارين

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