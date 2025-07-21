أ.ب عن المبعوث الأميركي إلى سوريا: التدخل الإسرائيلي في سوريا جاء في وقت سيئ للغاية

إذاعة الجيش الإسرائيلي: اعتراض مسيرة أطلقت من اليمن من دون تفعيل نظام الإنذار

إذاعة الجيش الإسرائيلي: اعتراض مسيرة أطلقت من اليمن من دون تفعيل نظام الإنذار

الرئيس عون: لتوحيد جهود اللبنانيين والتصرف بموضوعية ومسؤولية بما يساهم في إبعاد لبنان عن الصراعات من حولنا