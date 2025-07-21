إذاعة الجيش الإسرائيلي: اعتراض مسيرة أطلقت من اليمن من دون تفعيل نظام الإنذار

المتحدثة باسم برنامج الأغذية العالمي لـ"الجزيرة": مقدمون على أوضاع في غاية الخطورة بالنسبة للأمن الغذائي في غزة

المتحدثة باسم برنامج الأغذية العالمي لـ"الجزيرة": مقدمون على أوضاع في غاية الخطورة بالنسبة للأمن الغذائي في غزة

أ.ب عن المبعوث الأميركي إلى سوريا: التدخل الإسرائيلي في سوريا جاء في وقت سيئ للغاية