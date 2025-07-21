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إذاعة الجيش الإسرائيلي: اعتراض مسيرة أطلقت من اليمن من دون تفعيل نظام الإنذار

آخر الأخبار
2025-07-21 | 08:28
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إذاعة الجيش الإسرائيلي: اعتراض مسيرة أطلقت من اليمن من دون تفعيل نظام الإنذار
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إذاعة الجيش الإسرائيلي: اعتراض مسيرة أطلقت من اليمن من دون تفعيل نظام الإنذار

 
 
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