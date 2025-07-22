أمين السر العام في الحزب التقدمي الاشتراكي ظافر ناصر للـLBCI: ما حصل في السويداء مستنكر ومدان وهناك مسؤوليات بالمعالجة والمطلوب كل الجهد لتثبيت وقف اطلاق النار وعدم الانخراط بأي مشروع يسلخ السويداء عن سوريتها

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ظافر ناصر للـLBCI: التجارب أثبتت أن اسرائيل تستخدم المجموعات ولا تحميها والقصف الاسرائيلي في سوريا له أبعاد استراتيجية وهو رسائل لدول اقليمية لها نفوذ داخل دمشق