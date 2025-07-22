ظافر ناصر للـLBCI: التجارب أثبتت أن اسرائيل تستخدم المجموعات ولا تحميها والقصف الاسرائيلي في سوريا له أبعاد استراتيجية وهو رسائل لدول اقليمية لها نفوذ داخل دمشق

ظافر ناصر للـLBCI: الامور لم تنتهِ بعد ولذلك نشدد على تثبيت وقف اطلاق النار والاسرائيلي لا مصلحة له باستقرار الاوضاع

ظافر ناصر للـLBCI: الامور لم تنتهِ بعد ولذلك نشدد على تثبيت وقف اطلاق النار والاسرائيلي لا مصلحة له باستقرار الاوضاع

أمين السر العام في الحزب التقدمي الاشتراكي ظافر ناصر للـLBCI: ما حصل في السويداء مستنكر ومدان وهناك مسؤوليات بالمعالجة والمطلوب كل الجهد لتثبيت وقف اطلاق النار وعدم الانخراط بأي مشروع يسلخ السويداء عن سوريتها