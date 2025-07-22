متحدث باسم الحكومة الإيرانية: عدد قتلى الحرب مع إسرائيل ارتفع إلى 1062

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أمين السر العام في الحزب التقدمي الاشتراكي ظافر ناصر للـLBCI: ما حصل في السويداء مستنكر ومدان وهناك مسؤوليات بالمعالجة والمطلوب كل الجهد لتثبيت وقف اطلاق النار وعدم الانخراط بأي مشروع يسلخ السويداء عن سوريتها