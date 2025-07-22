المبعوث الأميركي توم براك في عين التينة للقاء الرئيس نبيه بري

أو. أم. تي. "حدّك" بفرعها الرئيسي الجديد في المكلّس

أو. أم. تي. "حدّك" بفرعها الرئيسي الجديد في المكلّس

ظافر ناصر للـLBCI: الجميع فهم تمامًا أهمية ما قام به وليد جنبلاط كي لا تنتقل الاحداث الى لبنان