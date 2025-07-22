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الرئيس عون: الاتصالات مستمرّة لمعالجة تداعيات ما يجري في عدد من دول المنطقة تفادياً لتأثيرها على لبنان

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2025-07-22 | 04:43
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الرئيس عون: الاتصالات مستمرّة لمعالجة تداعيات ما يجري في عدد من دول المنطقة تفادياً لتأثيرها على لبنان
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الرئيس عون: الاتصالات مستمرّة لمعالجة تداعيات ما يجري في عدد من دول المنطقة تفادياً لتأثيرها على لبنان

 
 
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