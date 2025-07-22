رئيس أركان الجيش الإسرائيلي: المعارك مع إيران لم تنته بعد

الرئيس الإيراني: أطفال غزة يموتون جوعا أمام مرأى العالم والإنسان يخجل أن يسمي من يرتكب المجازر هناك بشرا

الرئيس الإيراني: أطفال غزة يموتون جوعا أمام مرأى العالم والإنسان يخجل أن يسمي من يرتكب المجازر هناك بشرا

رئيس أركان الجيش الإسرائيلي: مستمرون في العمل من أجل تحقيق أهداف الحرب ومنها إعادة المخطوفين وتدمير حماس