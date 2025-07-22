هيئة البث الإسرائيلية: عشرات الإسرائيليين عالقون على متن سفينة بإحدى جزر اليونان بسبب مظاهرة مناوئة لإسرائيل

هيئة البث الإسرائيلية: ساعر يطالب في اتصال مع نظيره اليوناني بالتدخل لحل مشكلة السفينة الإسرائيلية

هيئة البث الإسرائيلية: ساعر يطالب في اتصال مع نظيره اليوناني بالتدخل لحل مشكلة السفينة الإسرائيلية

بعد الضجة الواسعة التي أثارها الفيديو المنتشر له... راغب علامة يكشف حصريًّا للـLBCI التفاصيل (فيديو)