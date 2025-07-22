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هيئة البث الإسرائيلية: ساعر يطالب في اتصال مع نظيره اليوناني بالتدخل لحل مشكلة السفينة الإسرائيلية
آخر الأخبار
2025-07-22 | 08:59
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هيئة البث الإسرائيلية: ساعر يطالب في اتصال مع نظيره اليوناني بالتدخل لحل مشكلة السفينة الإسرائيلية
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