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هيئة البث الإسرائيلية: ساعر يطالب في اتصال مع نظيره اليوناني بالتدخل لحل مشكلة السفينة الإسرائيلية

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2025-07-22 | 08:59
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هيئة البث الإسرائيلية: ساعر يطالب في اتصال مع نظيره اليوناني بالتدخل لحل مشكلة السفينة الإسرائيلية
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هيئة البث الإسرائيلية: ساعر يطالب في اتصال مع نظيره اليوناني بالتدخل لحل مشكلة السفينة الإسرائيلية

 
 
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