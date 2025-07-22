الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة ثقافة السياحة في لبنان أخبار لبنان تقارير نشرة الاخبار أمن وقضاء فنّ اخبار البرامج حال الطقس منوعات صحة وتغذية اقتصاد خبر عاجل علوم وتكنولوجيا اسرار أخبار دولية موضة وجمال عالم الطبخ خبر كاذب صحف اليوم
Live
Live Live
Live
البث المباشر
بالفيديو
LBCI LB2
بالصوت
LBCI LB2
Schedule الجدول
Shows البرامج
English
تشاهدون الآن
نقطة انتهى
إشترك
Live
close
الأخبار
LBCI البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
LBCI البرامج
مسلسلات
أفلام
وثائقيات
منوعات
كوميديا
برامج حوارية
نشرات الأخبار
رياضة
الأخبار العاجلة آخر الأخبار أبرز الأخبار الأكثر قراءة بالفيديو
من نحن اتصل بنا أعلن معنا وظائف ترددات القنوات
سياسة الخصوصية الشروط والأحكام
LBCI
LBCI

السفير الإسرائيليّ لدى أوكرانيا: ساعر وصل إلى كييف اليوم لعقد اجتماعات مع قادة أوكرانيين

آخر الأخبار
2025-07-22 | 12:02
مشاهدات عالية
شارك
LBCI
شارك
LBCI
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
السفير الإسرائيليّ لدى أوكرانيا: ساعر وصل إلى كييف اليوم لعقد اجتماعات مع قادة أوكرانيين
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
0min
السفير الإسرائيليّ لدى أوكرانيا: ساعر وصل إلى كييف اليوم لعقد اجتماعات مع قادة أوكرانيين

 
 
*حفاظاً على حقوق الملكية الفكرية يرجى عدم نسخ ما يزيد عن 20 في المئة من مضمون الخبر مع ذكر اسم موقع الـ LBCI الالكتروني وارفاقه برابط الخبر Hyperlink تحت طائلة الملاحقة القانونية

آخر الأخبار

الإسرائيليّ

أوكرانيا:

اليوم

اجتماعات

أوكرانيين

LBCI التالي
نتنياهو: اللحظة التي تلقي فيها حماس سلاحها وتستسلم وربما نسمح لهم بمغادرة غزة وقتها ستنتهي الحرب
احصاءات غرفة التحكم المروري: قتيل و٦ جرحى في ٦ حوادث سير خلال الساعات الـ٢٤ الماضية
LBCI السابق

آخر الأخبار

d-none hideMe
LBCI
آخر الأخبار
16:49

مسؤول أميركيّ: ويتكوف يتوجه إلى أوروبا هذا الأسبوع لعقد اجتماعات بخصوص قضايا منها غزة وسيواصل الضغط لوقف إطلاق النار في القطاع

LBCI
فنّ
16:30

قلق بين جمهور كريستينا أغيليرا بسبب ظهورها الأخير... ماذا حصل لها؟ (فيديو)

LBCI
أخبار دولية
16:26

كاتس: هناك احتمال لتجدد الحملة على إيران

LBCI
آخر الأخبار
16:13

وزير الدفاع الإسرائيليّ: هناك احتمال لتجدد الحملة على إيران

اخترنا لكم
d-none hideMe
LBCI
آخر الأخبار
16:49

مسؤول أميركيّ: ويتكوف يتوجه إلى أوروبا هذا الأسبوع لعقد اجتماعات بخصوص قضايا منها غزة وسيواصل الضغط لوقف إطلاق النار في القطاع

LBCI
فنّ
16:30

قلق بين جمهور كريستينا أغيليرا بسبب ظهورها الأخير... ماذا حصل لها؟ (فيديو)

LBCI
أخبار دولية
16:26

كاتس: هناك احتمال لتجدد الحملة على إيران

LBCI
آخر الأخبار
16:13

وزير الدفاع الإسرائيليّ: هناك احتمال لتجدد الحملة على إيران

إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
LBCI
أخبار لبنان
08:30

توم براك زار عين التينة... إليكم تفاصيل اللقاء مع بري

LBCI
آخر الأخبار
2025-06-13

هآرتس: انهيار مباني بشكل كامل في تل أبيب جراء سقوط صواريخ إيرانية

LBCI
أمن وقضاء
14:16

إصابة 7 أشخاص إثر إشكال في بلدة وادي الجاموس تطور إلى إطلاق نار

LBCI
أخبار دولية
14:05

وزارة الداخلية السورية تدين المقاطع المتداولة التي تظهر تنفيذ إعدامات ميدانية

بالفيديو
d-none hideMe
LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:45

مغارة جعيتا مسرح عالميّ يوازن بين السحر والإبداع وهذا ما ننتظره منها فنيًا وتقنيًا!

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:41

لبنان الأخضر في مواجهة خطر حرائق الغابات

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:39

منتخب لبنان لكرة السلة يتحضر قبل انطلاقه إلى بطولة آسيا

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:36

رفع الحصانة عن نائب وتحقيق مع ٣ وزراء سابقين...مرحلة جديدة للمحاسبة أم مسرحية؟

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:33

بعد قرار الإفراج... هل تعيق دعوى الطعن خروج جورج عبد الله من السجن؟

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:29

غزة تموت من الجوع

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:22

عشائر من السويداء باتوا خارجها وقلق من تعرض دروز ريف دمشق لمضايقات

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:19

إسرائيل تلقفت بسلبية مهمة براك في بيروت... وتلويح إعلامي وعسكري بتصعيد على الجبهة مع لبنان

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:17

"تشاؤل" يحيط بزيارة براك!

الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
LBCI
موضة وجمال
06:46

على أنغام أغنية "جن جنوني"... الأجواء الراقصة والمميزة ترافق سيليو وزين صعب في شهر العسل (فيديو)

LBCI
اقتصاد
02:20

ارتفاع في أسعار المحروقات...

LBCI
حال الطقس
02:46

درجات الحرارة تتخطى معدلاتها الموسمية... إليكم تفاصيل الطقس

LBCI
فنّ
08:58

بعد الضجة الواسعة التي أثارها الفيديو المنتشر له... راغب علامة يكشف حصريًّا للـLBCI التفاصيل (فيديو)

LBCI
خبر عاجل
04:10

توم براك ردا على سؤال للـLBCI حول ماذا سيحصل اذا تخلت ‫الولايات المتحدة عن لبنان‬: الولايات المتحدة لن تتخلّى أبدا عن لبنان

LBCI
أخبار لبنان
05:08

الرئيس عون: المرحلة دقيقة وتتطلب مواقف جامعة تصون وحدة لبنان

LBCI
أخبار لبنان
07:10

توم براك من عين التينة: نعمل للوصول الى الإستقرار وعليكم أن تتحلوا بالأمل

LBCI
خبر عاجل
06:47

معلومات للـLBCI : اللقاء بين بري وبرّاك كان ايجابيا للغاية ويمكن القول إنه أزال الجو التشاؤمي الذي كان سائدا في الفترة الاخيرة

حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
We use
cookies
We use cookies to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More