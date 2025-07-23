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o
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o
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o
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o
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o
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o
متن
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إحصاءات غرفة التحكم: جريحان في حادثين خلال الساعات الـ٢٤ الماضية
آخر الأخبار
2025-07-23 | 00:13
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إحصاءات غرفة التحكم: جريحان في حادثين خلال الساعات الـ٢٤ الماضية
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