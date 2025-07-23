توم براك من بكركي ردا على سؤال للـLBCI: أتمنى أن يستمر الحوار وأنا أفهم صعوبات الملف والرئيس ترامب يريد نجاح لبنان

في البيرو... اكتشاف لوحة جدارية تعود إلى ثلاثة آلاف سنة

في البيرو... اكتشاف لوحة جدارية تعود إلى ثلاثة آلاف سنة

براك من بكركي: زيارتي حملت أملًا وهذا ما يجب التركيز عليه بدل التركيز على ما يقوله الأطراف وأتيت إلى الراعي لينصحني