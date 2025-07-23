بدء الجلسة النيابية للاستماع الى وزراء اتصالات سابقين ودرس رفع الحصانة عن النائب جورج بوشيكيان

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بولا يعقوبيان من مجلس النواب: هناك تناقض صارخ في هذه الجلسة وأتمنى أن نتوصل جميعا الى أن يحال الجميع الى القضاء العادي والمجلس الأعلى يصبح عمره 100 سنة بعد سنة ولم يحاكم مرّة أي وزير