ملحم خلف: هل نملك صلاحية في تحويل وزير سابق إلى المجلس الأعلى فالصلاحية مرتبطة بالوزير الممارس وليس من انتهى من عمله لذلك يجب أن يحاكم في المحاكم العادية

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