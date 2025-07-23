رويترز نقلا عن مصدر بوزارة الدفاع: تركيا تطالب قوات سوريا الديمقراطية بإظهار التزامها باتفاقية الاندماج مع الحكومة السورية

بطرس حرب: أنا لم أهدر مالًا ومنعت الهدر المال وسأشرح لكم تفاهة هذه التهم

بطرس حرب: أنا لم أهدر مالًا ومنعت الهدر المال وسأشرح لكم تفاهة هذه التهم

بطرس حرب من مجلس النواب: أنا النائب الأول والوزير الأول في لبنان الذي قدم تصريحا بثروته تطبيقا لقانون الإثراء غير المشروع